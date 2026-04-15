Basellandschaftliche Kantonalbank Aktie
WKN: 577348 / ISIN: CH0001473559
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15.04.2026 06:58:55
Alexandra Scriba wird neue CEO der BLKB und Thomas Aegerter übernimmt das Präsidium des Bankrats
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Basellandschaftliche Kantonalbank / Schlagwort(e): Personalie
Der Bankrat der BLKB hat Alexandra Scriba per 1. Mai 2026 zur neuen CEO der BLKB ernannt. Sie folgt auf Christoph Schär, der die Bank seit dem 1. August 2025 interimistisch als CEO leitet. Der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft hat Thomas Aegerter per 1. Juli 2026 zum neuen Bankratspräsidenten der BLKB gewählt. Er übernimmt das Präsidium von Thomas Bauer, der den Bankrat seit 1. September 2025 als Interimspräsident führt.
Liestal, 15. April 2026
Alexandra Scriba wird per 1. Mai 2026 als neue CEO die Leitung der BLKB übernehmen und ihre grosse Fachkompetenz im Bankensektor sowie ihre ausgewiesene Führungserfahrung in die Weiterentwicklung der BLKB einbringen. Alexandra Scriba war zuvor für die Zürcher Kantonalbank in verschiedenen Führungsfunktionen tätig, zuletzt von 2023 bis Ende April 2026 als Leiterin Institutional Clients & Multinationals und davor von 2019 bis 2023 als Leiterin Directbanking. Die 48-jährige Schweizerin promovierte in Ökonomie an der Universität Zürich und absolvierte unter anderem das Advanced Management Program der Harvard Business School. Die ehemalige Triathletin und Langstreckenläuferin ist im Kanton Aargau aufgewachsen und ist ab Mai in Liestal wohnhaft. Alexandra Scriba folgt auf Christoph Schär, der die Bank seit dem 1. August 2025 als CEO ad interim leitet und nach einer kurzen Übergabezeit ab Sommer 2026 in seine vormalige Rolle als Leiter des Geschäftsbereichs Technologie und Corporate Services zurückkehren wird.
Für Rückfragen:
Mit rund 1000 Mitarbeitenden, 23 Niederlassungen und einer Bilanzsumme von über 37 Milliarden Franken ist die Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) die grösste Bank im Baselbiet und eine der führenden Banken in der Nordwestschweiz. Die Strategie der BLKB ist eng mit dem Leistungsauftrag des Kantons Basel-Landschaft aligniert und hat den langfristigen Erfolg der Bank sowie die Wahrung der Interessen des Kantons als Haupteigner zum Ziel. Die Nähe zu den Kundinnen und Kunden sowie eine nachhaltige Entwicklung der Region stehen im Zentrum. Die BLKB ist Anlage-, Vorsorge- und Unternehmerbank. Sie stellt die finanzielle Gesundheit der Kundinnen und Kunden und die wirtschaftliche Entwicklung der Region ins Zentrum. Nachhaltigkeit liegt im Kern des gesetzlich verankerten Leistungsauftrags als Kantonalbank. Die BLKB hat ein ganzheitliches Verständnis von Nachhaltigkeit – «Zukunftsorientierung» genannt. Mit ihren Geschäftstätigkeiten, ihrem breiten Engagement und der Verpflichtung zur Reduktion ihrer Treibhausgasemissionen leistet die BLKB einen Beitrag zur positiven Entwicklung des Kantons und der Region Nordwestschweiz. Ihren Kundinnen und Kunden bietet sie entsprechende Beratung und passende Finanzprodukte im Bankgeschäft, um nachhaltige Finanzentscheidungen treffen zu können. Die 1864 gegründete öffentlich-rechtliche Anstalt ist börsenkotiert und zu 74 % im Besitz des Kantons Basel-Landschaft, bei dem auch das alleinige Stimmrecht liegt und der gemäss Gesetz für die Verbindlichkeiten der Bank haftet. Die BLKB bildet zusammen mit der radicant ag (vormals radicant bank ag), der radicant business services ag sowie der BLKB Fund Management AG den BLKB-Konzern. Die radicant ag sowie die radicant business services ag hält die BLKB über die radicant holding ag, an der die BLKB eine Mehrheitsbeteiligung hat. Mit dem Rating «AA+» mit Ausblick «stabil» von Standard & Poor’s ist die BLKB eine der sichersten Regionalbanken in der Schweiz und in Europa.
Ende der Adhoc-Mitteilung
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Basellandschaftliche Kantonalbank
|Rheinstrasse 7
|4410 Liestal
|Schweiz
|Telefon:
|+41 61 925 93 32
|E-Mail:
|investoren@blkb.ch
|Internet:
|https://www.blkb.ch
|ISIN:
|CH0001473559
|Valorennummer:
|BLKB
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2308452
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2308452 15.04.2026 CET/CEST
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