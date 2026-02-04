Align Technology Aktie

Align Technology

WKN: 590375 / ISIN: US0162551016

04.02.2026 22:16:43

Align Technology Inc. Announces Increase In Q4 Bottom Line

(RTTNews) - Align Technology Inc. (ALGN) reported a profit for its fourth quarter that Increases, from last year

The company's earnings came in at $135.76 million, or $1.89 per share. This compares with $103.80 million, or $1.39 per share, last year.

Excluding items, Align Technology Inc. reported adjusted earnings of $236.04 million or $3.29 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 5.2% to $1.047 billion from $995.21 million last year.

Align Technology Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $135.76 Mln. vs. $103.80 Mln. last year. -EPS: $1.89 vs. $1.39 last year. -Revenue: $1.047 Bln vs. $995.21 Mln last year.

-Guidance: Next quarter revenue guidance: $ 1.010 B To $ 1.030 B

Nachrichten zu Align Technology Inc.

