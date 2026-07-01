Intel Aktie
WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
|Index-Performance im Fokus
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01.07.2026 20:04:18
NASDAQ-Handel So steht der NASDAQ Composite am Nachmittag
Am Mittwoch notiert der NASDAQ Composite um 20:02 Uhr via NASDAQ 0,26 Prozent schwächer bei 26 145,35 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,665 Prozent schwächer bei 26 039,51 Punkten, nach 26 213,72 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 25 954,46 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26 238,06 Zählern.
NASDAQ Composite-Performance seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ Composite bereits um 2,52 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 01.06.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 27 086,81 Punkten berechnet. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor drei Monaten, am 01.04.2026, den Stand von 21 840,95 Punkten. Der NASDAQ Composite notierte noch vor einem Jahr, am 01.07.2025, bei 20 202,89 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 12,52 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 27 190,21 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 20 690,25 Zählern.
Das sind die Tops und Flops im NASDAQ Composite
Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Microvision (+ 19,48 Prozent auf 0,39 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 12,65 Prozent auf 97,93 USD), 1-800-FLOWERSCOM (+ 9,48 Prozent auf 3,81 USD), Bassett Furniture Industries (+ 7,39 Prozent auf 19,03 USD) und Align Technology (+ 6,60 Prozent auf 179,79 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind derweil KLA (-11,64 Prozent auf 266,60 USD), Lam Research (-11,08 Prozent auf 385,34 USD), Applied Materials (-10,99 Prozent auf 643,56 USD), AXT (-9,60 Prozent auf 65,16 USD) und Intel (-8,36 Prozent auf 127,95 USD).
NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 14 596 733 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ Composite hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4,138 Bio. Euro.
Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier soll ein KGV von 1,93 zu Buche schlagen. Was die Dividendenrendite angeht, ist die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 16,48 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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