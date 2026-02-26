Alkami Technology Aktie
WKN DE: A3CMGH / ISIN: US01644J1088
|
26.02.2026 02:28:56
Alkami Technology, Inc. Q4 Loss Rises
(RTTNews) - Alkami Technology, Inc. (ALKT) released Loss for its fourth quarter of -$11.44 million
The company's earnings came in at -$11.44 million, or -$0.11 per share. This compares with -$7.64 million, or -$0.08 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 34.7% to $120.79 million from $89.66 million last year.
Alkami Technology, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$11.44 Mln. vs. -$7.64 Mln. last year. -EPS: -$0.11 vs. -$0.08 last year. -Revenue: $120.79 Mln vs. $89.66 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Alkami Technology Inc Registered Shs
|
24.02.26
|Ausblick: Alkami Technology informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
11.02.26
|Erste Schätzungen: Alkami Technology informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
29.10.25
|Ausblick: Alkami Technology stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
16.10.25
|Erste Schätzungen: Alkami Technology öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)