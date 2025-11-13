Euro - Russischer Rubel

93,8918
 RUB
-0,3030
-0,32 %
RUB - EUR
Nach Q3 13.11.2025 20:50:42

Allianz-Aktie im Plus: Ziele für 2025 nach oben korrigiert

Die Allianz wird zuversichtlicher für das Gesamtjahr.

Europas größter Versicherer hat seinen Ausblick für den operativen Gewinn nach einem deutlichen Anstieg in den ersten neun Monaten angehoben.

Der Konzern geht nun davon aus, operativ mehr als 17 Milliarden Euro zu verdienen. "Vorbehaltlich unvorhersehbarer erheblicher Naturkatastrophen oder Kapitalmarktereignisse" dürfte der Gewinn bei 17 bis 17,5 Milliarden Euro liegen. Die Allianz hatte ursprünglich einen Gewinn auf Vorjahresniveau von etwa 16 Milliarden Euro mit einer möglichen Abweichung von 1 Milliarde Euro nach oben oder unten in Aussicht gestellt.

In den ersten neun Monaten legte das operative Ergebnis auf 13,1 Milliarden Euro von 11,8 Milliarden im Vorjahr zu.

Die vollständigen Ergebnisse für das dritte Quartal wird die Allianz am Freitagmorgen veröffentlichen.

Im nachbörslichen Tradegate-Handel gewinnt die Allianz-Aktie zeitweise 0,75 Prozent auf 363,80 Euro.

DJG/mgo/cln

DOW JONES

So viel Gewinn hätte ein Investment in Allianz von vor 5 Jahren eingebracht
Allianz-Aktie im Visier: Quartalszahlen voraus - Insidertrade und Kursrücksetzer im Blick
Allianz-Aktie unbeeindruckt: Ermittlungen nach Explosion in Frankreich

Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
