ALSO stärkt Finanzierungsstruktur mit erfolgreicher Platzierung von Schuldscheindarlehen
Das Darlehen umfasst drei Tranchen mit Laufzeiten von 3.5, 5 und 7 Jahren, jeweils mit fester oder variabler Verzinsung. Für die variabel verzinsten Tranchen wird ALSO mittels Interest Rate Swaps langfristige Zinsfixierungen vornehmen, um die Finanzierungskosten nachhaltig zu stabilisieren.
Die Platzierung erfolgte zu Konditionen am unteren Ende der Preisspanne – ein Ergebnis der hohen Nachfrage und des attraktiven Marktumfelds. Insgesamt beteiligten sich 26 internationale Banken, Kantonalbanken, regionale Landesbanken und Sparkassen an der Transaktion. Begleitet wurde die Transaktion von der Deutschen Bank und der Landesbank Hessen-Thüringen.
«Mit dieser Transaktion optimieren wir die langfristige Bilanzstruktur und lösen die Brückenfinanzierung für Westcoast ab», erklärt Wolfgang Krainz, CEO der ALSO Holding AG. «Die starke Nachfrage bestätigt das Vertrauen unserer Investoren in das ALSO Geschäftsmodell und unsere strategische Ausrichtung, die sowohl organisches Wachstum wie auch gezielte Akquisitionen umfasst.»
