ALSO Aktie
WKN DE: A0JJW1 / ISIN: CH0024590272
|ALSO-Investment
|
02.12.2025 10:03:57
SPI-Titel ALSO-Aktie: So viel Verlust hätte ein ALSO-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Am 02.12.2020 wurde die ALSO-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 235,50 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die ALSO-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 42,463 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der ALSO-Aktie auf 220,50 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 363,06 CHF wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 6,37 Prozent.
Zuletzt ergab sich für ALSO eine Börsenbewertung in Höhe von 2,62 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
