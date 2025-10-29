Amadeus Fire Aktie
Amadeus FiRe-Aktie: Verluste verzeichnet - Jahresziel bestätigt
Das Unternehmen hatte im Juli den Prognosekorridor wegen der vielen Unsicherheitsfaktoren bewusst sehr breit gehalten - unter anderem, weil der Vorstand auf eine wirtschaftliche Belebung gehofft hatte. Diese habe sich jetzt nicht eingestellt. Zudem belastete der eingeleitete Umbau einer Sparte.
An der Börse führte dies zu weiteren Verlusten. Die im SDAX notierte Aktie, die in diesem Jahr bereits rund 30 Prozent verloren hat, gab vorbörslich weitere knapp zwei Prozent auf 51,70 Euro nach. Damit steuert das Papier wieder auf das Mehrjahrestief von 49,50 Euro zu.
In den ersten neun Monaten 2025 fiel das operative Ergebnis wegen schwacher Geschäfte um 79 Prozent auf 9,7 Millionen Euro. Neben niedrigeren Erlösen führte auch die Restrukturierung im Bereich der geförderten Weiterbildung (Comcave) zu einem Gewinnrückgang. Die eingeleiteten Maßnahmen, um die Wettbewerbsfähigkeit und Ergebniskraft zu sichern, haben das Ergebnis im dritten Quartal einmalig mit etwas mehr als fünf Millionen Euro belastet.
Der Umsatz sank in den neun Monaten bis Ende September um knapp 18 Prozent auf 277 Millionen Euro. Unter dem Strich liege der Verlust nach neun Monaten bei rund einer halben Million Euro, hieß es weiter. Vor einem Jahr hatte Amadeus FiRe noch einen Gewinn von 26 Millionen Euro ausgewiesen.
