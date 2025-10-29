Amadeus Fire Aktie

WKN: 509310 / ISIN: DE0005093108

29.10.2025 10:41:05

EQS-DD: AMADEUS FIRE AG: Otto Kajetan Weixler, Kauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

29.10.2025 / 10:39 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Otto Kajetan
Nachname(n): Weixler

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
AMADEUS FIRE AG

b) LEI
391200TJJ820ZDHNFJ33 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0005093108

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
52,5556 EUR 26.277,80 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
52,5556 EUR 26.277,8000 EUR

e) Datum des Geschäfts
29.10.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Name: XETRA
MIC: XETR


Sprache: Deutsch
Unternehmen: AMADEUS FIRE AG
Hanauer Landstrasse 160
60314 Frankfurt am Main
Deutschland
Internet: www.amadeus-fire.de



 
