Amadeus Fire Aktie
WKN: 509310 / ISIN: DE0005093108
|
29.10.2025 10:41:05
EQS-DD: AMADEUS FIRE AG: Otto Kajetan Weixler, Kauf
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|AMADEUS FIRE AG
|Hanauer Landstrasse 160
|60314 Frankfurt am Main
|Deutschland
|Internet:
|www.amadeus-fire.de
