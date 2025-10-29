SDAX aktuell: SDAX verbucht Verluste

Am Mittwochmittag legen Anleger in Frankfurt eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Um 12:10 Uhr bewegt sich der SDAX im XETRA-Handel 0,20 Prozent tiefer bei 16 990,51 Punkten. Die SDAX-Mitglieder sind damit 85,346 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der SDAX 0,111 Prozent leichter bei 17 005,69 Punkten, nach 17 024,59 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SDAX bei 16 967,96 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 17 069,82 Punkten.

SDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche gab der SDAX bereits um 2,50 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 29.09.2025, bewegte sich der SDAX bei 16 872,76 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.07.2025, wies der SDAX einen Wert von 17 777,87 Punkten auf. Der SDAX lag noch vor einem Jahr, am 29.10.2024, bei 13 780,96 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2025 ein Plus von 22,35 Prozent zu Buche. Bei 18 206,72 Punkten erreichte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 13 183,63 Zählern.

Tops und Flops im SDAX aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen aktuell Kontron (+ 3,58 Prozent auf 21,96 EUR), Siltronic (+ 3,17 Prozent auf 58,55 EUR), Elmos Semiconductor (+ 2,21 Prozent auf 83,20 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2,21 Prozent auf 26,88 EUR) und Schaeffler (+ 1,51 Prozent auf 7,08 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen derweil Hypoport SE (-4,22 Prozent auf 127,00 EUR), FRIEDRICH VORWERK (-3,58 Prozent auf 97,00 EUR), Amadeus Fire (-3,23 Prozent auf 51,00 EUR), NORMA Group SE (-2,74 Prozent auf 14,20 EUR) und ProCredit (-2,51 Prozent auf 7,76 EUR).

Diese SDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im SDAX sticht die Schaeffler-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 806 082 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Schaeffler-Aktie weist im SDAX mit 6,586 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

SDAX-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,15 erwartet. Die Mutares-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9,74 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

