HANDS CORPORATION Aktie
WKN DE: A2DHZ2 / ISIN: KR7143210003
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30.09.2026 15:00:00
Amazon Fire TV Stick 4K Simplifies Streaming Options, and I Went Hands-On
The 2026 streamer from Amazon features a new remote and support for HDR10 and Samsung’s HDR10 Plus.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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Nachrichten zu Amazon
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30.09.26
|Verluste in New York: Dow Jones letztendlich schwächer (finanzen.at)
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30.09.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones am Mittwochnachmittag leichter (finanzen.at)
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30.09.26
|NYSE-Handel Dow Jones schwächer (finanzen.at)
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29.09.26
|Börse New York: Dow Jones verbucht zum Ende des Dienstagshandels Verluste (finanzen.at)
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29.09.26
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones fällt am Nachmittag (finanzen.at)
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29.09.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Amazon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amazon von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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28.09.26
|NYSE-Handel Dow Jones fällt zum Start (finanzen.at)
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27.09.26
|Amazon’s $3bn bet on fast deliveries (Financial Times)
Analysen zu Amazon
|03.08.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|31.07.26
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|31.07.26
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
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|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
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|31.07.26
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|DZ BANK
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|RBC Capital Markets
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|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|Amazon Buy
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|31.07.26
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|UBS AG
|31.07.26
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|DZ BANK
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|31.07.26
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Börse aktuell - Live TickerATX und DAX schließen tiefer -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Börsen in Asien letztlich höher
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich am Dienstag leichter. Die US-Börsen bewegten sich zur Wochenmitte auf unterschiedlichem Terrain. Anleger in Asien zeigten sich in Kauflaune.