Amazon Aktie
|223,20EUR
|-4,30EUR
|-1,89%
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
Amazon Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Amazon auf "Buy" mit einem Kursziel von 330 US-Dollar belassen. Die ungebrochene Nachfrage nach Künstlicher Intelligenz (KI) gebe seinen Kaufempfehlungen für die Aktien der fünf "Hyperscaler" Microsoft, Alphabet
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 13:45 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 16:01 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Amazon Buy
|
Unternehmen:
Amazon
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 330,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 254,08
|
Abst. Kursziel*:
29,88%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 254,08
|
Abst. Kursziel aktuell:
29,88%
|
Analyst Name::
Brent Thill
|
KGV*:
-
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