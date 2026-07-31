Amazon Aktie

234,30EUR 30,15EUR 14,77%
Amazon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 906866 / ISIN: US0231351067

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31.07.2026 17:35:49

Amazon Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für Amazon nach Zahlen von 305 auf 318 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Cloudsparte AWS sei auf dem Weg zu weiter beschleunigtem Wachstum, das im kommenden Jahr über 40 Prozent groß werden könnte, schrieb Stephen Ju in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auch für eine weitere Ausweitung der Segmentmargen bis ins Jahr 2027 sei der Weg geebnet./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 05:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Amazon Buy
Unternehmen:
Amazon 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
$ 318,00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 270,19 		Abst. Kursziel*:
17,69%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 271,27 		Abst. Kursziel aktuell:
17,23%
Analyst Name::
Stephen Ju 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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17:35 Amazon Buy UBS AG
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14:06 Amazon Outperform RBC Capital Markets
12:57 Amazon Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:48 Amazon Buy Jefferies & Company Inc.
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Aktien in diesem Artikel

Amazon 235,45 15,33% Amazon

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16:51 Amazon Kaufen DZ BANK
16:47 Microsoft Kaufen DZ BANK
16:46 AXA Halten DZ BANK
15:48 Sanofi Neutral UBS AG
15:47 ING Group Buy UBS AG
15:46 Nemetschek Overweight JP Morgan Chase & Co.
15:46 Novo Nordisk Neutral JP Morgan Chase & Co.
15:46 Symrise Overweight JP Morgan Chase & Co.
15:45 Adyen B.V. Parts Sociales Overweight JP Morgan Chase & Co.
15:45 L'Oréal Buy UBS AG
15:43 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
15:39 Erste Group Bank buy Deutsche Bank AG
15:37 Andritz kaufen Deutsche Bank AG
15:22 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
15:16 Danone Buy UBS AG
15:16 Sanofi Neutral JP Morgan Chase & Co.
15:15 FUCHS Buy Jefferies & Company Inc.
15:14 AXA Buy Jefferies & Company Inc.
15:14 London Stock Exchange Buy UBS AG
15:12 AXA Overweight JP Morgan Chase & Co.
15:12 AXA Outperform RBC Capital Markets
15:11 Allianz Sector Perform RBC Capital Markets
15:11 International Consolidated Airlines Outperform RBC Capital Markets
15:10 Heidelberg Materials Buy Goldman Sachs Group Inc.
15:09 Nordex Buy Goldman Sachs Group Inc.
15:08 BP Outperform RBC Capital Markets
14:40 Allianz Hold Jefferies & Company Inc.
14:38 Air Liquide Kaufen DZ BANK
14:36 Linde Outperform Bernstein Research
14:10 Apple Hold Jefferies & Company Inc.
14:06 Amazon Outperform RBC Capital Markets
14:05 Sanofi Kaufen DZ BANK
14:03 adidas Kaufen DZ BANK
14:01 KION GROUP Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14:00 secunet Security Networks Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:59 JCDecaux Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:59 adidas Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:57 Saint-Gobain Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:56 Redcare Pharmacy Neutral UBS AG
13:55 BBVA Neutral UBS AG
13:54 AB InBev Buy UBS AG
13:53 Schneider Electric Buy UBS AG
13:53 Shell Neutral UBS AG
13:52 ArcelorMittal Neutral UBS AG
13:50 AIXTRON Halten DZ BANK
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