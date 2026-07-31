Amazon Aktie
|234,30EUR
|30,15EUR
|14,77%
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
Amazon Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für Amazon nach Zahlen von 305 auf 318 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Cloudsparte AWS sei auf dem Weg zu weiter beschleunigtem Wachstum, das im kommenden Jahr über 40 Prozent groß werden könnte, schrieb Stephen Ju in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auch für eine weitere Ausweitung der Segmentmargen bis ins Jahr 2027 sei der Weg geebnet./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 05:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Amazon Buy
|
Unternehmen:
Amazon
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 318,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 270,19
|
Abst. Kursziel*:
17,69%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 271,27
|
Abst. Kursziel aktuell:
17,23%
|
Analyst Name::
Stephen Ju
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Amazon
|
18:00
|Gewinne in New York: Dow Jones bewegt sich am Freitagmittag im Plus (finanzen.at)
|
18:00
|Freitagshandel in New York: Am Mittag Gewinne im NASDAQ Composite (finanzen.at)
|
18:00
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 mittags im Aufwind (finanzen.at)
|
18:00
|Gewinne in New York: S&P 500 liegt mittags im Plus (finanzen.at)
|
16:01
|Zuversicht in New York: Dow Jones klettert zum Handelsstart (finanzen.at)
|
16:01
|Handel in New York: S&P 500 zum Start des Freitagshandels auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
16:01
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
14:04
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Amazon auf 365 Dollar - 'Overweight' (dpa-AFX)
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|09:48
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|17:35
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|14:06
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Aktien in diesem Artikel
|Amazon
|235,45
|15,33%
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|17:36
|Apple Neutral
|UBS AG
|17:36
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|UBS AG
|17:35
|Amazon Buy
|UBS AG
|17:00
|Alzchem Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
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|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|16:47
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
|16:46
|AXA Halten
|DZ BANK
|15:48
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|15:47
|ING Group Buy
|UBS AG
|15:46
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15:46
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15:46
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15:45
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15:45
|L'Oréal Buy
|UBS AG
|15:43
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15:39
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|15:37
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG
|15:22
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|15:16
|Danone Buy
|UBS AG
|15:16
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15:15
|FUCHS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:14
|AXA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:14
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|15:12
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15:12
|AXA Outperform
|RBC Capital Markets
|15:11
|Allianz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15:11
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
|15:10
|Heidelberg Materials Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|15:09
|Nordex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|15:08
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|14:40
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14:38
|Air Liquide Kaufen
|DZ BANK
|14:36
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|14:10
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14:06
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|14:05
|Sanofi Kaufen
|DZ BANK
|14:03
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|14:01
|KION GROUP Hold
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|14:00
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|13:59
|adidas Hold
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|13:57
|Saint-Gobain Buy
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|13:56
|Redcare Pharmacy Neutral
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|13:55
|BBVA Neutral
|UBS AG
|13:54
|AB InBev Buy
|UBS AG
|13:53
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|13:53
|Shell Neutral
|UBS AG
|13:52
|ArcelorMittal Neutral
|UBS AG
|13:50
|AIXTRON Halten
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