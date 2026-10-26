ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Amazon vor Zahlen zum dritten Quartal von 318 auf 348 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er liege mit seinen Schätzungen für die Profitabilität des Handels- und Technologiekonzerns über der Markterwartung, schrieb Stephen Ju in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Der Einwand, seine Margenprognose sei zu hoch, sei klar und einfach: Die Gesamtheit aller Rechenprozesse, Anwendungen und Infrastrukturressourcen, die für den Einsatz von KI benötigt werde, weise relativ geringe Margen auf. Der Experte gebe darauf eine ebenso klare wie einfache Antwort: Amazon könne seine Einnahmen nicht schnell genug ausgeben./rob/la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2026 / 02:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





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