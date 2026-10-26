Amazon Aktie

222,40EUR 0,75EUR 0,34%
Amazon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 906866 / ISIN: US0231351067

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
26.10.2026 16:16:35

Amazon Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Amazon vor Zahlen zum dritten Quartal von 318 auf 348 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er liege mit seinen Schätzungen für die Profitabilität des Handels- und Technologiekonzerns über der Markterwartung, schrieb Stephen Ju in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Der Einwand, seine Margenprognose sei zu hoch, sei klar und einfach: Die Gesamtheit aller Rechenprozesse, Anwendungen und Infrastrukturressourcen, die für den Einsatz von KI benötigt werde, weise relativ geringe Margen auf. Der Experte gebe darauf eine ebenso klare wie einfache Antwort: Amazon könne seine Einnahmen nicht schnell genug ausgeben./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2026 / 02:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Amazon Buy
Unternehmen:
Amazon 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
$ 348,00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 249,06 		Abst. Kursziel*:
39,73%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 248,72 		Abst. Kursziel aktuell:
39,92%
Analyst Name::
Stephen Ju 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Amazon

mehr Nachrichten

Analysen zu Amazon

mehr Analysen
16:16 Amazon Buy UBS AG
21.10.26 Amazon Buy Jefferies & Company Inc.
15.10.26 Amazon Buy Jefferies & Company Inc.
03.08.26 Amazon Buy Jefferies & Company Inc.
31.07.26 Amazon Buy UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Amazon 222,45 0,36% Amazon

Aktuelle Aktienanalysen

16:28 Meta Platforms Outperform RBC Capital Markets
16:17 BioNTech Buy UBS AG
16:16 Amazon Buy UBS AG
16:06 SpaceX Buy Deutsche Bank AG
15:57 Tesla Buy Deutsche Bank AG
14:09 BNP Paribas Buy Jefferies & Company Inc.
14:05 Volvo AB Market-Perform Bernstein Research
13:00 Tesla Overweight Barclays Capital
12:48 L'Oréal Sell Deutsche Bank AG
12:47 VINCI Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:45 DocMorris Hold Jefferies & Company Inc.
12:12 Shell Sector Perform RBC Capital Markets
12:11 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
12:10 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:09 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:09 Eni Buy Goldman Sachs Group Inc.
12:08 Nokia Neutral Goldman Sachs Group Inc.
12:08 TotalEnergies Outperform RBC Capital Markets
12:08 flatexDEGIRO Buy Goldman Sachs Group Inc.
12:03 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:03 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
10:49 RELX Buy UBS AG
10:45 Novartis Neutral UBS AG
10:41 Eni Buy UBS AG
10:40 arGEN-X Buy UBS AG
10:37 CANCOM Hold Warburg Research
10:37 Volvo AB Hold Deutsche Bank AG
10:36 Bechtle Buy Warburg Research
10:23 SAFRAN Buy Deutsche Bank AG
10:21 L'Oréal Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:20 Valeo Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:20 IONOS Buy Deutsche Bank AG
09:08 BASF Hold Deutsche Bank AG
08:50 Formycon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:10 SAFRAN Hold Jefferies & Company Inc.
08:09 Pfizer Buy Jefferies & Company Inc.
08:08 Allianz Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:06 Bayer Hold Jefferies & Company Inc.
07:52 ATOSS Software Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:51 Novartis Sector Perform RBC Capital Markets
07:49 Coca-Cola Outperform RBC Capital Markets
07:42 SAFRAN Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:42 SpaceX Outperform Bernstein Research
07:37 Apple Underperform Jefferies & Company Inc.
07:36 Nestlé Buy Jefferies & Company Inc.
07:32 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight Barclays Capital
07:32 Novartis Equal Weight Barclays Capital
07:31 SAFRAN Overweight Barclays Capital
07:22 Schneider Electric Outperform RBC Capital Markets
07:16 SAFRAN Outperform RBC Capital Markets
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen