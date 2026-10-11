Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
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11.10.2026 23:51:58
Amazon is in talks to buy US$7 billion AI startup Decart, WSJ reports
The purchase could wrap up soon if the negotiations do not collapse, the journal saysWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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