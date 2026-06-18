Amazon Aktie

208,70EUR 2,25EUR 1,09%
Amazon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 906866 / ISIN: US0231351067

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18.06.2026 07:55:31

Amazon Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Amazon auf "Buy" mit einem Kursziel von 320 US-Dollar belassen. Die Partnerschaft der Cloud-Computing-Plattform AWS mit OpenAI sei zwar in einem frühen Stadium, aber vielversprechend, schrieb Brent Thill am Donnerstag. Eine ausverkaufte Veranstaltung dazu in New York habe ihn in seiner positiven Haltung bestärkt, dass AWS von agentischer Künstlicher Intelligenz profitieren kann./rob/bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2026 / 21:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.06.2026 / 23:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Amazon Buy
Unternehmen:
Amazon 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
$ 320,00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 237,50 		Abst. Kursziel*:
34,74%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 237,50 		Abst. Kursziel aktuell:
34,74%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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07:55 Amazon Buy Jefferies & Company Inc.
16.06.26 Amazon Outperform RBC Capital Markets
27.05.26 Amazon Buy UBS AG
04.05.26 Amazon Kaufen DZ BANK
04.05.26 Amazon Buy Jefferies & Company Inc.
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Aktien in diesem Artikel

Amazon 208,45 0,97% Amazon

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09:24 PNE Buy Warburg Research
09:23 Mutares Buy Warburg Research
09:21 AUMOVIO Buy Deutsche Bank AG
09:21 AUTO1 Buy Deutsche Bank AG
09:20 BASF Buy Deutsche Bank AG
09:18 Air Liquide Buy Deutsche Bank AG
09:00 BMW Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:58 Erste Group Bank overweight Barclays Capital
08:52 Siemens Energy Outperform Bernstein Research
07:55 Amazon Buy Jefferies & Company Inc.
07:37 Volvo AB Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:36 Eni Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:29 Rio Tinto Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:16 Redcare Pharmacy Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:16 Redcare Pharmacy Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:16 UBS Buy Jefferies & Company Inc.
07:09 AUTO1 Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:08 BMW Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:03 AUTO1 Buy UBS AG
07:03 LANXESS Underperform Jefferies & Company Inc.
07:02 Bayer Buy UBS AG
07:00 Daimler Truck Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.06.26 AUTO1 Buy Jefferies & Company Inc.
17.06.26 VINCI Buy Jefferies & Company Inc.
17.06.26 Bayer Hold Jefferies & Company Inc.
17.06.26 DHL Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.06.26 Intel Market-Perform Bernstein Research
17.06.26 AMD Outperform Bernstein Research
17.06.26 Broadcom Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.06.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold Jefferies & Company Inc.
17.06.26 Lenzing buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.06.26 thyssenkrupp Buy Jefferies & Company Inc.
17.06.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform Bernstein Research
17.06.26 Kering Market-Perform Bernstein Research
17.06.26 Richemont Outperform Bernstein Research
17.06.26 Bayer Buy UBS AG
17.06.26 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.06.26 RWE Buy Jefferies & Company Inc.
17.06.26 Ahold Delhaize Buy Jefferies & Company Inc.
17.06.26 WACKER CHEMIE Hold Jefferies & Company Inc.
17.06.26 QIAGEN Buy Deutsche Bank AG
17.06.26 Volvo AB Hold Deutsche Bank AG
17.06.26 Sixt Buy Deutsche Bank AG
17.06.26 BMW Buy Deutsche Bank AG
17.06.26 Merck Hold Jefferies & Company Inc.
17.06.26 SCHOTT Pharma Sector Perform RBC Capital Markets
17.06.26 BMW Kaufen DZ BANK
17.06.26 arGEN-X Buy Goldman Sachs Group Inc.
17.06.26 BMW Hold Jefferies & Company Inc.
17.06.26 BMW Buy Goldman Sachs Group Inc.
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