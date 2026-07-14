Amazon Aktie
|214,70EUR
|-2,35EUR
|-1,08%
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
14.07.2026 10:45:48
Amazon Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Amazon mit einem Kursziel von 320 US-Dollar auf "Buy" belassen. Brent Thill sieht in Amazon weiter einen Top-Wert angesichts der Beschleunigung im Geschäft mit den Web Services (AWS), wie er am Montag schrieb./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / 17:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / 17:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Amazon Buy
|
Unternehmen:
Amazon
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 320,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 247,31
|
Abst. Kursziel*:
29,39%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 245,43
|
Abst. Kursziel aktuell:
30,38%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Amazon
|
15:03
|ROUNDUP 2: Sparsame Kunden, viele Sorgen: Einzelhandel in der Krise (dpa-AFX)
|
13:37
|ROUNDUP/Sparsame Kunden, viele Sorgen: Einzelhandel in der Krise (dpa-AFX)
|
11.07.26
|Prime Video zeigt Wimbledon-Endspiel gratis (dpa-AFX)
|
10.07.26
|Aufschläge in New York: Dow Jones bewegt sich zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
10.07.26
|Pluszeichen in New York: Dow Jones im Aufwind (finanzen.at)
|
08.07.26
|Amazon-Aktie im Fokus: Amazon plant KI-Anleihe im Milliardenvolumen - und setzt andere KI-Bonds unter Druck (finanzen.at)
|
07.07.26
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Amazon-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Amazon von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
06.07.26
|Amazon-Aktie höher: Weitere Expansion in Oberösterreich angekündigt (APA)