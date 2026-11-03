American Electric Power Aktie

American Electric Power ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850222 / ISIN: US0255371017

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
03.11.2026 22:35:54

American Electric Power Launches AEP Infrastructure

(RTTNews) - On Tuesday, American Electric Power (AEP) launched AEP Infrastructure, a new unit focused on developing, investing in and operating energy infrastructure to meet rising electricity demand.

Greg Hall will lead the unit as president and report to AEP Chairman, President and CEO Bill Fehrman.

AEP Infrastructure combines the company's power generation, infrastructure development, and retail and wholesale energy businesses to meet rising electricity demand, particularly from large customers and economic growth.

CEO Bill Fehrman said the new unit will use its experience in acquiring and developing energy infrastructure to meet growing demand and create value for customers and stakeholders.

On the Nasdaq, the shares were trading in the after hours at $129.86 after closing Tuesday's trading 0.36 percent down.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu American Electric Power Co. Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu American Electric Power Co. Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

American Electric Power Co. Inc. 113,76 -1,16% American Electric Power Co. Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.11.26 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.11.26 Oktober 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 44: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
01.11.26 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 44

Börse aktuell - Live Ticker

Ölpreise sinken weiter: Freundliche Stimmung für den ATX -- DAX könnte neue Rekorde anpeilen -- Asiens Börsen mehrheitlich tiefer - Kräftige Verluste in Südkorea
Am heimischen Aktienmarkt dürfte die Stimmung freundlich sein. Beim DAX sind sogar neue Rekorde in Reichweite. Die Börsen in Asien zeigen sich uneinheitlich, mehrheitlich dominieren aber die Verluste.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen