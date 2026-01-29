Ameris BancorpShs Aktie
WKN: A0HNB2 / ISIN: US03076K1088
|
29.01.2026 23:14:33
AMERIS BANCORP Q4 Income Rises
(RTTNews) - AMERIS BANCORP (ABCB) announced a profit for its fourth quarter that Increases, from the same period last year
The company's earnings totaled $108.36 million, or $1.59 per share. This compares with $94.38 million, or $1.37 per share, last year.
Excluding items, AMERIS BANCORP reported adjusted earnings of $108.85 million or $1.59 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 3.4% to $358.06 million from $346.36 million last year.
AMERIS BANCORP earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $108.36 Mln. vs. $94.38 Mln. last year. -EPS: $1.59 vs. $1.37 last year. -Revenue: $358.06 Mln vs. $346.36 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ameris BancorpShs
|
28.01.26
|Ausblick: Ameris Bancor präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
14.01.26
|Erste Schätzungen: Ameris Bancor legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
26.10.25
|Ausblick: Ameris Bancor verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
12.10.25
|Erste Schätzungen: Ameris Bancor öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Ameris BancorpShs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Ameris BancorpShs
|80,62
|-0,84%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.