HORNBACH Aktie
WKN: 608340 / ISIN: DE0006083405
|
25.08.2025 12:50:38
ANALYSE-FLASH: Baader Bank hebt Ziel für Hornbach Holding auf 118 Euro - 'Add'
MÜNCHEN (dpa-AFX Broker) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Hornbach Holding (HORNBACH) von 95 auf 118 Euro angehoben und die Einstufung auf "Add" belassen. Der Umsatz im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025/26 habe die Erwartungen getoppt, schrieb Volker Bosse am Montag. Er hob seine Schätzungen an./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2025 / 11:38 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu HORNBACH Holdingmehr Nachrichten
|
12:50
|ANALYSE-FLASH: Baader Bank hebt Ziel für Hornbach Holding auf 118 Euro - 'Add' (dpa-AFX)
|
22.08.25
|EQS-DD: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA: Albrecht Hornbach, buy (EQS Group)
|
22.08.25
|EQS-DD: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA: Albrecht Hornbach, Kauf (EQS Group)
|
22.08.25
|EQS-DD: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA: AB-Holding GmbH, sell (EQS Group)
|
22.08.25
|EQS-DD: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA: AB-Holding GmbH, Verkauf (EQS Group)
|
18.08.25
|Verluste in Frankfurt: So steht der SDAX am Nachmittag (finanzen.at)
|
28.07.25
|EQS-CMS: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
28.07.25
|EQS-CMS: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA: Release of a capital market information (EQS Group)
Analysen zu HORNBACH Holdingmehr Analysen
|11:57
|HORNBACH Add
|Baader Bank
|25.06.25
|HORNBACH Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.06.25
|HORNBACH Halten
|DZ BANK
|24.06.25
|HORNBACH Buy
|Warburg Research
|24.06.25
|HORNBACH Add
|Baader Bank
|11:57
|HORNBACH Add
|Baader Bank
|25.06.25
|HORNBACH Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.06.25
|HORNBACH Halten
|DZ BANK
|24.06.25
|HORNBACH Buy
|Warburg Research
|24.06.25
|HORNBACH Add
|Baader Bank
|11:57
|HORNBACH Add
|Baader Bank
|24.06.25
|HORNBACH Buy
|Warburg Research
|24.06.25
|HORNBACH Add
|Baader Bank
|17.06.25
|HORNBACH Buy
|Warburg Research
|17.06.25
|HORNBACH Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.06.25
|HORNBACH Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.06.25
|HORNBACH Halten
|DZ BANK
|29.04.25
|HORNBACH Halten
|DZ BANK
|28.05.24
|HORNBACH Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.03.24
|HORNBACH Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|HORNBACH Holding
|106,20
|-0,19%