HORNBACH Aktie
|106,60EUR
|0,20EUR
|0,19%
WKN: 608340 / ISIN: DE0006083405
25.08.2025 11:57:13
HORNBACH Add
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Hornbach Holding von 95 auf 118 Euro angehoben und die Einstufung auf "Add" belassen. Der Umsatz im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025/26 habe die Erwartungen getoppt, schrieb Volker Bosse am Montag. Er hob seine Schätzungen an./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2025 / 11:38 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HORNBACH Holding Add
|
Unternehmen:
HORNBACH Holding
|
Analyst:
Baader Bank
|
Kursziel:
118,00 €
|
Rating jetzt:
Add
|
Kurs*:
106,60 €
|
Abst. Kursziel*:
10,69%
|
Rating update:
Add
|
Kurs aktuell:
106,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10,69%
|
Analyst Name::
Volker Bosse
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
