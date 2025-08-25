HORNBACH Aktie

106,60EUR 0,20EUR 0,19%
WKN: 608340 / ISIN: DE0006083405

25.08.2025 11:57:13

HORNBACH Add

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Hornbach Holding von 95 auf 118 Euro angehoben und die Einstufung auf "Add" belassen. Der Umsatz im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025/26 habe die Erwartungen getoppt, schrieb Volker Bosse am Montag. Er hob seine Schätzungen an./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2025 / 11:38 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HORNBACH Holding Add
Unternehmen:
HORNBACH Holding 		Analyst:
Baader Bank 		Kursziel:
118,00 €
Rating jetzt:
Add 		Kurs*:
106,60 € 		Abst. Kursziel*:
10,69%
Rating update:
Add 		Kurs aktuell:
106,60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
10,69%
Analyst Name::
Volker Bosse 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

