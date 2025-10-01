HORNBACH Aktie
|97,60EUR
|-0,80EUR
|-0,81%
WKN: 608340 / ISIN: DE0006083405
HORNBACH Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Hornbach Holding von 99 auf 96 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Angesichts der bestätigten Ziele für das Geschäftsjahr 2025/26 dürften sich die Abwärtskorrekturen bei den Konsensschätzungen trotz des leicht enttäuschenden zweiten Quartals in Grenzen halten, schrieb Thomas Maul in einem am Mittwoch vorliegenden Rückblick auf den Zwischenbericht. Er reduzierte indes seine Prognosen für den freien Barmittelzufluss./rob/gl/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2025 / 16:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 16:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HORNBACH Holding Halten
|
Unternehmen:
HORNBACH Holding
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Halten
|
Kurs*:
98,00 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Halten
|
Kurs aktuell:
97,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Thomas Maul
|
KGV*:
-
Nachrichten zu HORNBACH Holdingmehr Nachrichten
|
10:24
|EQS-AFR: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen (EQS Group)
|
10:24
|EQS-AFR: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements (EQS Group)
|
30.09.25
|Aufschläge in Frankfurt: SDAX letztendlich mit Kursplus (finanzen.at)
|
30.09.25
|Aufschläge in Frankfurt: SDAX am Nachmittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
30.09.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX im Plus (finanzen.at)
|
30.09.25
|ROUNDUP: Hornbach mit mehr Umsatz - Höhere Personalkosten belasten Ergebnis (dpa-AFX)
|
30.09.25
|MÄRKTE EUROPA/Knapp behauptet - Hornbach schwach nach Zahlen (Dow Jones)
|
30.09.25
|Verluste in Frankfurt: SDAX fällt zum Handelsstart (finanzen.at)