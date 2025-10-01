FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Hornbach Holding von 99 auf 96 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Angesichts der bestätigten Ziele für das Geschäftsjahr 2025/26 dürften sich die Abwärtskorrekturen bei den Konsensschätzungen trotz des leicht enttäuschenden zweiten Quartals in Grenzen halten, schrieb Thomas Maul in einem am Mittwoch vorliegenden Rückblick auf den Zwischenbericht. Er reduzierte indes seine Prognosen für den freien Barmittelzufluss./rob/gl/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2025 / 16:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 16:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.