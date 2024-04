ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Ferrari auf 'Equal Weight' - Ziel 400 Euro

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat Ferrari vor Zahlen zum ersten Quartal und nach dem guten Lauf der Aktie von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft, das Kursziel aber von 375 auf 400 Euro angehoben. Dank eines sehr guten Geschäftsmix dürfte der Sportwagenhersteller starke Resultate vorlegen, schrieb Analyst Henning Cosman in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Da die Aktie aber in letzter Zeit hervorragend gelaufen sei, werde es nun Zeit für einen Boxenstopp./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.04.2024 / 22:20 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.04.2024 / 03:00 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------