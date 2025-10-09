Ferrari Aktie

359,50EUR -51,70EUR -12,57%
WKN DE: A2ACKK / ISIN: NL0011585146

<
09.10.2025 15:31:45

Ferrari Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat Ferrari auf "Buy" mit einem Kursziel von 579 US-Dollar belassen. Der Sportwagenhersteller habe während des Kapitalmarkttages seine Jahresziele für 2025 angehoben und neue Mittelfristziele bekannt gegeben, schrieb Zuzanna Pusz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zwar sei bereits eine vorsichtigere Prognose bis 2030 erwartet worden, doch die dann bekanntgegebenen Ziele für Umsatz und operatives Ergebnis hätten deutlich darunter gelegen. Die starke negative Marktreaktion an diesem Tag sei daher verständlich, sie sehe aber nun eine attraktive Kaufgelegenheit. Ferrari setzte sich weiterhin für die Erhaltung der Markenknappheit ein und vermeide bewusst eine übermäßig aggressive Preismix-Strategie. Dieser Ansatz stehe im Gegensatz zu den Fehltritten anderer Luxusmarken./ck/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 10:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2025 / 10:53 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ferrari N.V. Buy
Unternehmen:
Ferrari N.V. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
362,00 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
359,50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Zuzanna Pusz 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

