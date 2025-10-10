Ferrari Aktie
|358,50EUR
|6,40EUR
|1,82%
WKN DE: A2ACKK / ISIN: NL0011585146
Ferrari Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Ferrari von 520 auf 500 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Wie von ihm erwartet, habe der Sportwagenbauer den bis 2030 angestrebten Anteil von Elektrofahrzeugen halbiert, schrieb Nicolai Kempf in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Die neuen mittelfristigen Unternehmensziele lägen rund 10 Prozent unter seinen Prognosen. Er hält den Ausblick allerdings für recht konservativ und betonte, dass Ferrari in der Vergangenheit die Ziele übertroffen habe. Zudem sollten die Investitionen den Höhepunkt erreicht haben und die Barmittelgenerierung sowie die Ausschüttungen robust bleiben./gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2025 / 08:05 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Ferrari N.V. Buy
|
Unternehmen:
Ferrari N.V.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
500,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
355,80 €
|
Abst. Kursziel*:
40,53%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
358,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
39,47%
|
Analyst Name::
Nicolai Kempf
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|Ferrari N.V.
|359,90
|2,22%
