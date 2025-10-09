Ferrari Aktie

WKN DE: A2ACKK / ISIN: NL0011585146

<
09.10.2025 13:42:25

Ferrari Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ferrari auf "Overweight" belassen. Das Kursziel liegt unverändert bei 460 US-Dollar. Die kurzfristigen Erwartungen an das operative Ergebnis des Sportwagenbauers lägen über dem Unternehmensziel, schrieb Jose M Asumendi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Langfristig aber bleibe Ferrari seinem Ziel, Gewinnwachstum zu liefern, treu. Allerdings sei die Art und Weise des Gewinnwachstums nun infrage gestellt worden, da in neue Produkte und Antriebsstränge investiert werde. Hinsichtlich der mittelfristigen Ziele bis 2030 sprach Asumendi von "ehrgeizigen Plänen". Er sieht im aktualisierten Ausblick und den langfristigen Zielen eine Bekräftigung des Engagements von Ferrari, profitables Wachstum, Margensteigerungen und strategische Investitionen voranzutreiben./ck/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 11:51 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2025 / 11:51 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ferrari N.V. Overweight
Unternehmen:
Ferrari N.V. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
364,00 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
361,40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Jose M Asumendi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

