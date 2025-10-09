NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ferrari auf "Overweight" belassen. Das Kursziel liegt unverändert bei 460 US-Dollar. Die kurzfristigen Erwartungen an das operative Ergebnis des Sportwagenbauers lägen über dem Unternehmensziel, schrieb Jose M Asumendi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Langfristig aber bleibe Ferrari seinem Ziel, Gewinnwachstum zu liefern, treu. Allerdings sei die Art und Weise des Gewinnwachstums nun infrage gestellt worden, da in neue Produkte und Antriebsstränge investiert werde. Hinsichtlich der mittelfristigen Ziele bis 2030 sprach Asumendi von "ehrgeizigen Plänen". Er sieht im aktualisierten Ausblick und den langfristigen Zielen eine Bekräftigung des Engagements von Ferrari, profitables Wachstum, Margensteigerungen und strategische Investitionen voranzutreiben./ck/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 11:51 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2025 / 11:51 / BST



