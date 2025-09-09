Heidelberg Materials Aktie
WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004
|
09.09.2025 15:04:38
ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Heidelberg Materials auf 'Buy' - Ziel 220 Euro
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Heidelberg Materials auf "Buy" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Harry Goad äußerte in einer am Dienstag vorliegenden Studie die Erwartung, dass das europäische Bauvolumen nach drei rückläufigen Jahren im Jahr 2026 wieder etwas Wachstum verzeichnen wird. Er nannte niedrige Vergleichszahlen aus dem Vorjahr und den konjunkturellen Hintergrund als Treiber, potenziell noch ergänzt durch das deutsche Finanzpaket und einen möglichen Wiederaufbau der Ukraine. Auch für europäische Baustoffunternehmen seien die Aussichten für das kommende Jahr vorteilhaft./tih/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 16:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Analysen zu Heidelberg Materialsmehr Analysen
|11:43
|Heidelberg Materials Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.09.25
|Heidelberg Materials Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.09.25
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.25
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.25
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Heidelberg Materials
|203,20
|0,10%
