SAP Aktie

WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600

23.10.2025 09:11:38

ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research belässt SAP auf 'Buy' - Ziel 270 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für SAP (SAP SE) auf "Buy" mit einem Kursziel von 270 Euro belassen. Besser als befürchtet, lautete das Fazit von Johannes Schaller am Donnerstag zu den Quartalszahlen des Softwarekonzerns. Die Pipeline zeige Verbesserungen. Schaller sieht Kaufgelegenheiten für die Aktie./ajx/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 04:01 / CET

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

