WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600

23.10.2025 07:41:10

SAP SE Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für SAP mit einem Kursziel von 300 Euro auf "Buy" belassen. Der Anstieg des Current Cloud Backlog, also die vertraglich zugesicherten Clouderlöse in den kommenden 12 Monaten, habe am oberen Ende der Markterwartungen gelegen, schrieb Michael Briest am Donnerstag im Nachgang des Quartalsberichts und der Telefonkonferenz. SAP-Chef Christian Klein habe zudem Besserung bei der Berechenbarkeit in den vergangenen Monaten signalisiert. Die Walldorfer stapelten zwar für das Cloud-Geschäft 2025 etwas tiefer, erwarteten bis 2027 dann aber eine Belebung./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 12:24 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SAP SE Buy
Unternehmen:
SAP SE 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
300,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
237,95 € 		Abst. Kursziel*:
26,08%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
236,85 € 		Abst. Kursziel aktuell:
26,66%
Analyst Name::
Michael Briest 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

