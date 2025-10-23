SAP Aktie

231,50EUR -6,40EUR -2,69%
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600

23.10.2025 08:13:48

SAP SE Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für SAP auf "Buy" mit einem Kursziel von 270 Euro belassen. Besser als befürchtet, lautete das Fazit von Johannes Schaller am Donnerstag zu den Quartalszahlen des Softwarekonzerns. Die Pipeline zeige Verbesserungen. Schaller sieht Kaufgelegenheiten für die Aktie./ajx/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 04:01 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
SAP SE 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
270,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
237,95 € 		Abst. Kursziel*:
13,47%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
231,50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
16,63%
Analyst Name::
Johannes Schaller 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

