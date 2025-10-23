SAP Aktie

236,85EUR -1,05EUR -0,44%
SAP für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600

23.10.2025 07:21:29

SAP SE Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für SAP mit einem Kursziel von 300 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Sven Merkt zog am Donnerstag ein positives Fazit aus der Telefonkonferenz nach dem Quartalsbericht. Der Current Cloud Backlog, also die vertraglich zugesicherten Clouderlöse in den kommenden 12 Monaten, sei stark. Und der optimistischere Tenor zu den Aussichten sei ermutigend. Das dritte Quartal wertete Merkt als erneut solide./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 00:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 00:04 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SAP SE Overweight
Unternehmen:
SAP SE 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
300,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
237,95 € 		Abst. Kursziel*:
26,08%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
236,85 € 		Abst. Kursziel aktuell:
26,66%
Analyst Name::
Sven Merkt 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

