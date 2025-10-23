SAP Aktie

WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600

23.10.2025 12:26:09

SAP SE Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für SAP mit einem Kursziel von 310 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Mohammed Moawalla rechnet nach dem Quartalsbericht und leicht gesunkenen Cloud-Zielen für 2025 nur mit geringen Änderungen am Konsens. Grundsätzlich bleibe der Anstieg des Current Cloud Backlog, also der vertraglich zugesicherten Clouderlöse in den kommenden 12 Monaten, nämlich solide./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 01:30 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SAP SE Buy
Unternehmen:
SAP SE 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
310,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
247,45 € 		Abst. Kursziel*:
25,28%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
232,80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
33,16%
Analyst Name::
Mohammed Moawalla 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

