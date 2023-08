ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research hebt Ziel für Ionos auf 21 Euro - 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Ionos von 20 auf 21 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach dem Börsengang im Februar habe der Internetdienstleister zwei solide Quartale hinter sich gebracht, schrieb Analystin Nizla Naizer in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. In einem volatilen Makro-Umfeld sei das Geschäftsmodell attraktiv. Die Expertin erhöhte ihre Schätzungen für das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) in diesem Jahr und hält es für denkbar, dass Ionos das Profitabilitätsziel übertrifft./ajx/tih

