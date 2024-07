ANALYSE-FLASH: Hauck Aufhäuser IB hebt Rational auf 'Hold' und Ziel auf 730 Euro

HAMBURG (dpa-AFX) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat RATIONAL vor den Zahlen zum zweiten Quartal von "Sell" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 710 auf 730 Euro angehoben. Der Großküchenausrüster sei gut aufgestellt, um von der strukturellen Nachfrage nach effizienten Kochlösungen in einem unterversorgten Markt zu profitieren, schrieb Analyst Simon Keller in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zu verdanken sei dies dem "First-Mover-Vorteil", den Rational auf seiner Seite habe, sowie dem besonderen Fokus auf thermische Kochgeräte und Servicequalität. Keller erwartet eine Wachstumsbeschleunigung im zweiten Halbjahr und sich verbessernde Margen./ck/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.07.2024 / 08:17 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.07.2024 / 08:17 / MESZ

