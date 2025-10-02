RATIONAL Aktie
WKN: 701080 / ISIN: DE0007010803
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Rational mit einem Kursziel von 741 Euro auf "Hold" belassen. Der schwächere US-Dollar und die US-Zölle dürften im dritten Quartal ihre Spuren hinterlassen haben, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Bericht. Er prognostiziert einen Umsatzanstieg um 5 Prozent auf 308 Millionen Euro, was zu einem operativen Gewinn (Ebit) auf Vorjahresniveau führen sollte./tih/ag
