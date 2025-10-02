RATIONAL Aktie

WKN: 701080 / ISIN: DE0007010803

02.10.2025 09:04:38

ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Rational auf 'Overweight' - Ziel hoch auf 816 Euro

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für die Aktien von RATIONAL von 805 auf 816 Euro angehoben und sie von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft. Die Papiere des Großküchenausrüsters seien zu tief abgetaucht, schrieb Timothy Lee in einer am Donnerstag vorliegenden Analyse. Die Bewertung liege auf einem Zehnjahrestief - trotz überlegener Qualitäten des Konzerns. Damit werde ein sehr unwahrscheinliches Gewinnrückgangs-Szenario eingepreist. Gespräche in den USA deuteten hingegen auf steigende Marktanteile hin, was mögliche Zollbelastungen abfedern würde./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2025 / 14:14 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2025 / 03:00 / GMT

