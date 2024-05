ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Verbio auf 'Buy' - Ziel 38 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Verbio (VERBIO Vereinigte BioEnergie) nach Zahlen des Biokraftstoff-Herstellers auf "Buy" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Das dritte Geschäftsquartal habe wegen weiterer Preisrückgänge, die durch die sehr starken Produktionsvolumina nur teilweise kompensiert worden seien, seine Erwartungen verfehlt, schrieb Analyst Constantin Hesse in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er rechnet aber im laufenden Quartal mit einer starken Erholung./gl/la

