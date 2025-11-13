FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Verbio nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal 2025/2026 mit einem Kursziel von 15 Euro auf "Hold" belassen. Dem Hersteller von Biokraftstoffen sei operativ ein starker Start in das neue Geschäftsjahr gelungen, schrieb Michael Kuhn in dem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Der Ausblick auf das Gesamtjahr dürfte zurückhaltend sein./bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 07:55 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.