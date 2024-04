ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Air Liquide auf 177 Euro - 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Air Liquide vor Umsatzzahlen fürs erste Quartal von 172 auf 177 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Chetan Udeshi passte sein Bewertungsmodell in einer am Freitag vorliegenden Studie an die Branchentrends sowie nach Gesprächen mit der Investor-Relations-Abteilung des Gasekonzerns an. Das Wachstum des Rivalen von Linde dürfte im ersten Quartal eher träge gewesen sein./mis/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.04.2024 / 21:38 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.04.2024 / 00:15 / BST

