ANALYSE-FLASH: Metzler richtet Favoritenportfolio für drittes Quartal neu aus

FRANKFURT (dpa-AFX) - Das Bankhaus Metzler hat seine "German Top Ten" für das am Montag gestartete dritte Quartal angepasst. Für die ausgeschiedenen Papiere von Carl Zeiss Meditec, IVU Traffic, Kion (KION GROUP) Group, Knorr-Bremse und der Porsche AG (Porsche) rückten adidas, Bilfinger (Bilfinger SE), Heidelberg Materials, MLP (MLP SE) und Siemens nach.

"Alles in allem sind die Wachstumsaussichten für das dritte Quartal mau", schrieb Finanzanalyst Uwe Hohmann. Die zaghafte Wirtschaftserholung seit Ende des ersten Quartals verliere bereits wieder an Schwung. Die damalige Hoffnung, dass die Konjunktur ihren Boden erreicht habe, werden von den Negativtrends jüngster Frühindikatoren negiert. Sie deuteten eher darauf hin, dass das Wachstum weiter um die Nulllinie pendle, so der Experte.

Hohmann setzt auf Unternehmen, die vom Export in die USA profitieren. Zyklische und konjunkturanfällige Firmen sortiert er eher aus, und setzt stattdessen auf konsumabhängige Werte. Darüber hinaus favorisiert Hohmann Aktien von Unternehmen, die auch ohne Konjunkturunterstützung strukturell wachsen.

Unverändert zu den "Top Ten" gehören die Deutsche Börse, Fraport, KRONES, SAP (SAP SE) und Siemens Healthineers./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2024 / 08:29 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2024 / 08:29 / CEST