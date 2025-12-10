Börse Frankfurt in Rot: SDAX mittags mit Abgaben

Um 12:10 Uhr gibt der SDAX im XETRA-Handel um 0,26 Prozent auf 16 813,16 Punkte nach. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 83,976 Mrd. Euro. In den Mittwochshandel ging der SDAX 0,063 Prozent tiefer bei 16 847,13 Punkten, nach 16 857,79 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 16 804,05 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 16 870,59 Zählern.

So entwickelt sich der SDAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den SDAX bereits um 0,868 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 10.11.2025, erreichte der SDAX einen Stand von 15 982,12 Punkten. Der SDAX erreichte vor drei Monaten, am 10.09.2025, einen Stand von 16 535,50 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.12.2024, wurde der SDAX mit 14 120,17 Punkten gehandelt.

Der Index gewann auf Jahressicht 2025 bereits um 21,07 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der SDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 18 206,72 Punkten. Bei 13 183,63 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen derzeit JOST Werke (+ 2,32 Prozent auf 53,00 EUR), SMA Solar (+ 1,97 Prozent auf 36,28 EUR), MBB SE (+ 1,70) Prozent auf 203,00 EUR), Nagarro SE (+ 1,05 Prozent auf 76,95 EUR) und Klöckner (+ 1,02 Prozent auf 7,89 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind derweil Formycon (-2,08 Prozent auf 23,50 EUR), KSB SE (-1,64 Prozent auf 960,00 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (-1,53 Prozent auf 1,93 EUR), MLP SE (-1,46 Prozent auf 6,73 EUR) und secunet Security Networks (-1,30 Prozent auf 182,60 EUR).

SDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der Klöckner-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 310 367 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Schaeffler-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 7,276 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.

SDAX-Fundamentaldaten im Fokus

Im SDAX hat die Mutares-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 2,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 8,33 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der HAMBORNER REIT-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

