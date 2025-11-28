XETRA-Handel: SDAX zum Handelsstart auf grünem Terrain

Am Freitag legt der SDAX um 09:12 Uhr via XETRA um 0,15 Prozent auf 16 565,30 Punkte zu. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 81,494 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der SDAX 0,103 Prozent höher bei 16 557,36 Punkten, nach 16 540,29 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 16 545,22 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 16 567,90 Zählern.

SDAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn stieg der SDAX bereits um 4,52 Prozent. Der SDAX erreichte vor einem Monat, am 28.10.2025, den Stand von 17 024,59 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.08.2025, lag der SDAX noch bei 16 964,16 Punkten. Der SDAX stand vor einem Jahr, am 28.11.2024, bei 13 449,89 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 stieg der Index bereits um 19,29 Prozent. Bei 18 206,72 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Das Jahrestief liegt hingegen bei 13 183,63 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Die Top-Aktien im SDAX sind derzeit Heidelberger Druckmaschinen (+ 1,39 Prozent auf 1,90 EUR), SMA Solar (+ 1,18 Prozent auf 34,30 EUR), grenke (+ 1,04 Prozent auf 15,54 EUR), Klöckner (+ 1,01 Prozent auf 6,02 EUR) und HAMBORNER REIT (+ 0,98 Prozent auf 4,66 EUR). Schwächer notieren im SDAX hingegen FRIEDRICH VORWERK (-1,24 Prozent auf 79,70 EUR), Verve Group (-1,24 Prozent auf 1,68 EUR), Alzchem Group (-1,07 Prozent auf 130,00 EUR), MLP SE (-1,05 Prozent auf 6,61 EUR) und Deutsche Beteiligungs (-0,83 Prozent auf 23,95 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im SDAX

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Klöckner-Aktie. 25 580 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Schaeffler mit 6,099 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,66 erwartet. Mutares-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,95 Prozent gelockt.

