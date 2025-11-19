Freundlicher Handel: Anleger lassen SDAX steigen

Der SDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,92 Prozent fester bei 15 953,18 Punkten. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 80,106 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,083 Prozent auf 15 794,65 Punkte an der Kurstafel, nach 15 807,72 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 15 794,65 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 15 988,23 Punkten lag.

So bewegt sich der SDAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der SDAX bislang einen Verlust von 1,19 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, den Stand von 16 719,64 Punkten. Der SDAX erreichte vor drei Monaten, am 19.08.2025, einen Stand von 17 150,95 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.11.2024, notierte der SDAX bei 13 271,62 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 14,88 Prozent. Der SDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 206,72 Punkten. 13 183,63 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich derzeit SMA Solar (+ 15,22 Prozent auf 35,28 EUR), Hypoport SE (+ 12,88 Prozent auf 117,40 EUR), Formycon (+ 4,25 Prozent auf 23,30 EUR), Salzgitter (+ 3,38 Prozent auf 30,00 EUR) und MLP SE (+ 2,58 Prozent auf 6,36 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen derweil Verve Group (-3,41 Prozent auf 1,62 EUR), Dürr (-1,97 Prozent auf 18,88 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (-1,46 Prozent auf 1,89 EUR), PNE (-1,33 Prozent auf 10,38 EUR) und NORMA Group SE (-1,24 Prozent auf 12,72 EUR) unter Druck.

Die teuersten Konzerne im SDAX

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Verve Group-Aktie. 354 740 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX hat die Schaeffler-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 6,146 Mrd. Euro den größten Anteil.

Dieses KGV weisen die SDAX-Mitglieder auf

2025 hat die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. Die Mutares-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10,73 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at