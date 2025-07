ANALYSE-FLASH: RBC belässt Vestas nach US-Auftrag auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Vestas (Vestas Wind Systems A-S) nach einem 527-Megawatt-Auftrag nebst Servicevertrag aus den USA mit einem Kursziel von 128 dänischen Kronen auf "Outperform" belassen. Dies dürfte gut ankommen, nachdem es bisher nahezu keine US-Auftragsaktivität gegeben habe, schrieb Analyst Colin Moody am Freitag. Es dürfte nur der Auftakt eines "starken Booms" sein, da sich die Entwickler von Windkraftprojekten sputen müssten, um sich innerhalb der kommenden zwölf Monate noch Steuer- beziehungsweise Kreditvorteile zu sichern./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.07.2025 / 02:34 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.07.2025 / 02:34 / EDT