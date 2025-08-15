Vestas Wind Systems A-S Aktie

15,06EUR 0,08EUR 0,50%
Vestas Wind Systems A-S für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CMNS / ISIN: DK0061539921

15.08.2025 09:19:45

Vestas Wind Systems A-S Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Vestas anlässlich der Zahlen zum zweiten Quartal von 105 auf 118 dänische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Er bleibe zuversichtlich hinsichtlich der Umsetzung der Unternehmensziele im Bereich der Windkraftanlagen an Land (Onshore) und stelle sich auf operativen Verlust im Offshore-Bereich ein, schrieb John Kim in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Das zweite Halbjahr dürfte für die Dänen insgesamt besser verlaufen, auch wenn es noch Risiken gebe./la/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.08.2025 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

