FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Vestas anlässlich der Zahlen zum zweiten Quartal von 105 auf 118 dänische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Er bleibe zuversichtlich hinsichtlich der Umsetzung der Unternehmensziele im Bereich der Windkraftanlagen an Land (Onshore) und stelle sich auf operativen Verlust im Offshore-Bereich ein, schrieb John Kim in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Das zweite Halbjahr dürfte für die Dänen insgesamt besser verlaufen, auch wenn es noch Risiken gebe./la/tih
|Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Hold
|
Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
118,00 DKK
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
15,02 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
113,25 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
John Kim
|
KGV*:
-
