WKN DE: A3CMNS / ISIN: DK0061539921

07.11.2025 10:42:37

Vestas Wind Systems A-S Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Vestas von 115 auf 150 dänischen Kronen angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. 2025 bleibe ein klassisches Jahr für den Windkraft-Anlagenbauer, schrieb John Kim in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Offshore- und der Service-Bereich trübten das hervorragend laufende Geschäft mit Anlagen an Land. Im Schlussquartal geht er saisonal bedingt von anziehenden Geschäften aus, während er das Lieferkettenrisiko begrenzt einschätzt. Der Aktienkurs habe die neuesten Erkenntnisse aber eingepreist./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Hold
Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
150,00 DKK
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
20,22 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
148,85 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
John Kim 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

