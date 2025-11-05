Vestas Wind Systems A-S Aktie
|19,80EUR
|2,65EUR
|15,45%
WKN DE: A3CMNS / ISIN: DK0061539921
Vestas Wind Systems A-S Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Vestas nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 195 dänischen Kronen auf "Outperform" belassen. Der Hersteller von Windkraftanlagen habe die Erwartungen deutlich übertroffen, schrieb Deepa Venkateswaran am Mittwoch. Dafür verantwortlich sei das Abschneiden bei Windkraftanlagen an Land. Das angekündigte Aktienrückkaufprogramm signalisiere Zuversicht des Managements./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 10:28 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 10:28 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Outperform
|
Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
195,00 DKK
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
19,94 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
130,70 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Deepa Venkateswaran
|
KGV*:
-
Analysen zu Vestas Wind Systems A-Smehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Vestas Wind Systems A-S
|19,80
|15,45%
