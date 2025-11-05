NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Vestas nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 195 dänischen Kronen auf "Outperform" belassen. Der Hersteller von Windkraftanlagen habe die Erwartungen deutlich übertroffen, schrieb Deepa Venkateswaran am Mittwoch. Dafür verantwortlich sei das Abschneiden bei Windkraftanlagen an Land. Das angekündigte Aktienrückkaufprogramm signalisiere Zuversicht des Managements./rob/tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 10:28 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 10:28 / UTC



