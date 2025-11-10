Vestas Wind Systems A-S Aktie

WKN DE: A3CMNS / ISIN: DK0061539921

10.11.2025 12:37:33

Vestas Wind Systems A-S Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Vestas von 196 auf 200 dänische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Ajay Patel passte seine Schätzungen für den Hersteller von Windkraftanlagen am Freitag an die Quartalszahlen an. Die Papiere bleiben auf der Favoritenliste von Goldman./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 10:06 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Buy
Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
200,00 DKK
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
20,50 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
151,60 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Ajay Patel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

12:37 Vestas Wind Systems A-S Buy Goldman Sachs Group Inc.
07.11.25 Vestas Wind Systems A-S Hold Deutsche Bank AG
05.11.25 Vestas Wind Systems A-S Kaufen DZ BANK
05.11.25 Vestas Wind Systems A-S Outperform Bernstein Research
05.11.25 Vestas Wind Systems A-S Buy UBS AG
