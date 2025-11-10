Vestas Wind Systems A-S Aktie
|20,95EUR
|0,65EUR
|3,20%
WKN DE: A3CMNS / ISIN: DK0061539921
Vestas Wind Systems A-S Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Vestas von 196 auf 200 dänische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Ajay Patel passte seine Schätzungen für den Hersteller von Windkraftanlagen am Freitag an die Quartalszahlen an. Die Papiere bleiben auf der Favoritenliste von Goldman./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 10:06 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Buy
|
Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
200,00 DKK
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
20,50 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
151,60 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Ajay Patel
|
KGV*:
-
Analysen zu Vestas Wind Systems A-Smehr Analysen
|12:37
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.11.25
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.25
|Vestas Wind Systems A-S Kaufen
|DZ BANK
|05.11.25
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|Bernstein Research
|05.11.25
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Vestas Wind Systems A-S
|20,95
|3,20%
