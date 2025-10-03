Vestas Wind Systems A-S Aktie

17,00EUR 0,01EUR 0,06%
Vestas Wind Systems A-S für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CMNS / ISIN: DK0061539921

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
03.10.2025 08:44:01

Vestas Wind Systems A-S Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Vestas von 118 auf 115 dänischen Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Marge des Herstellers von Windkraftanlagen könnte enttäuschen, schrieb John Kim in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht./ag/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2025 / 07:57 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Hold
Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
115,00 DKK
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
17,00 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
127,40 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
John Kim 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Vestas Wind Systems A-Smehr Nachrichten

Analysen zu Vestas Wind Systems A-Smehr Analysen

08:44 Vestas Wind Systems A-S Hold Deutsche Bank AG
02.10.25 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.10.25 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.09.25 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.09.25 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Vestas Wind Systems A-S 17,00 0,06% Vestas Wind Systems A-S

Aktuelle Aktienanalysen

09:19 EssilorLuxottica Neutral UBS AG
09:12 grenke Buy Deutsche Bank AG
09:07 National Grid Buy Deutsche Bank AG
09:06 Sixt Buy Deutsche Bank AG
08:46 Aumovio Buy Deutsche Bank AG
08:44 Unilever Buy Deutsche Bank AG
08:44 Vestas Wind Systems A-S Hold Deutsche Bank AG
08:43 thyssenkrupp Hold Deutsche Bank AG
08:37 Ferrari Buy UBS AG
08:31 Sanofi Buy UBS AG
07:55 ams-OSRAM Buy UBS AG
07:54 Siltronic Neutral UBS AG
07:54 STMicroelectronics Buy UBS AG
07:53 SUSS MicroTec Neutral UBS AG
07:53 Ströer Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:52 Infineon Buy UBS AG
07:52 ASML NV Buy UBS AG
07:51 AIXTRON Neutral UBS AG
07:40 TotalEnergies Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:30 BP Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:29 Eni Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:28 Shell Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:15 National Grid Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:05 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
07:04 Michelin Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:00 PUMA Underweight JP Morgan Chase & Co.
06:59 BASF Underweight JP Morgan Chase & Co.
06:58 Nemetschek Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06:27 Kering Hold Jefferies & Company Inc.
06:26 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.10.25 Aumovio Buy UBS AG
02.10.25 Aumovio Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.10.25 KION GROUP Outperform Bernstein Research
02.10.25 Volkswagen Neutral JP Morgan Chase & Co.
02.10.25 Mercedes-Benz Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.10.25 Tesla Sell UBS AG
02.10.25 BASF Neutral UBS AG
02.10.25 Tesla Outperform RBC Capital Markets
02.10.25 Lufthansa Sector Perform RBC Capital Markets
02.10.25 thyssenkrupp Neutral JP Morgan Chase & Co.
02.10.25 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.10.25 AstraZeneca Buy Goldman Sachs Group Inc.
02.10.25 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Goldman Sachs Group Inc.
02.10.25 BASF Buy Goldman Sachs Group Inc.
02.10.25 Akzo Nobel Buy Goldman Sachs Group Inc.
02.10.25 UniCredit Buy Goldman Sachs Group Inc.
02.10.25 Nike Buy Goldman Sachs Group Inc.
02.10.25 Sartorius vz. Neutral Goldman Sachs Group Inc.
02.10.25 Siemens Energy Buy Goldman Sachs Group Inc.
02.10.25 Elmos Semiconductor Buy Warburg Research
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen