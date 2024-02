ANALYSE-FLASH: RBC hebt Ziel für Meta auf 565 Dollar - 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Meta (Meta Platforms (ex Facebook)) nach Zahlen von 400 auf 565 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Brad Erickson hob in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Schätzungen und lobte das "superstarke Kerngeschäft". Abgesehen davon berge die Aktie aber noch größere Chancen im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz, die womöglich unterschätzt würden. Er traut Meta zu, in einigen Jahren von einem führenden Anbieter im Bereich Social-Media führend im KI-basierten Cloud-Intelligence-Geschäft zu werden./tav/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2024 / 23:36 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.02.2024 / 23:36 / EST